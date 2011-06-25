Хрещатик по обидва боки оточила міліція

Навколо будівлі Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання у справі лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, зібралися як її прихильники, так і противники.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 09.30, за підрахунками правоохоронців, було приблизно 500 осіб.

Вулиця Хрещатик по обидва боки оточена представниками міліції, які роблять все, аби учасники мітингів масово не потрапили на територію будівлі суду. З одного боку перебувають прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, а з іншого - її противники, які тримають в руках плакати «антитимошенківського спрямування». Між ними стоїть наряд міліції, аби не допустити сутичок.