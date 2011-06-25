Тимошенко: влада потихеньку розпочала здачу ГТС

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що влада, прикриваючись її справою щодо газових угод, «потихеньку розпочала процес здачі» української газотранспортної системи Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні перед судовим засіданням у Печерському райсуді Києва.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вчора, коли проходив цілий день судового засідання, «вони тихенько прийняли рішення НКРЕ, яким передбачили, що газотранспортна система з НАК «Нафтогазу» передається в управління іншому підприємству («Укртрансгазу – УНІАН)».

«Це значить, що почався процес відбору у України власності, яка коштує 150 млрд. доларів і яка є важливою річчю для захисту наших стратегічних інтересів», - сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО додала, що саме тому владі краще, аби опозиція мовчала або була у в’язниці.

Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася прогнозувати, наскільки сьогодні може затягнутися судовий процес.

Підтримати Ю.ТИМОШЕНКО у суді, крім депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», приїхав також її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО.