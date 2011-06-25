Власенко вимагає об’єднання кримінальних справ проти Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у суді Сергій ВЛАСЕНКО заявив клопотання про об’єднання кримінальних справ, порушених проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання у Печерському суді Києва він зауважив, що проти Ю.ТИМОШЕНКО одним слідчим порушено дві кримінальні справи за однією статтею Кримінального кодексу. Справи пов’язані, оскільки стосуються однієї особи, і звинувачення стосуються однієї кваліфікації – нецільового використання бюджетних коштів.

Зокрема, В.ВЛАСЕНКО нагадав, що, крім кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією, яку сьогодні розглядає суд, існує ще кримінальна справа за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України спеціалізованих медичних автомобілів "Опель -Комбо". Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене обвинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом.

Тому С.ВЛАСЕНКО пропонує справу щодо газових угод повернути Генеральній прокуратурі для вирішення питання про їх об’єднання.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.