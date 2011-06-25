Яворівський підозрює, що Тимошенко сьогодні заарештують

У парламентській фракції «БЮТ-Батьківщина» не виключають, що сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО буде заарештована.

Про це кореспонденту УНІАН сказав народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

«Судячи з перебігу судового засідання та поведінки судді і прокуратури, готується сьогодні арешт Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, під час засідіння суду Ю.ТИМОШЕНКО дуже аргументовано виступає і доводить свою невинуватість. «Але прокуратура і судді бояться цього і постійно її перебивають», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він також додав, що, за вказівкою з Адміністрації Президента, уже перервали пряму телетрансляцію судового засідання у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Запорізький областях.

«Суддя нервується, тому ми не виключаємо, що сьогодні буде арешт, щоб залякати Юлію ТИМОШЕНКО», - додав депутат.