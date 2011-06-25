Суддя свариться з Тимошенко

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ просить екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО надавати пояснення виключно у межах кримінальної справи, яка розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя декілька разів звертався до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням надавати пояснення щодо необхідності об’єднання справи про газові угоди в одне провадження із справою щодо коштів Кіотського протоколу.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО, на переконання судді, надає пояснення, торкаючись зовсім інших кримінальних справ.

«Шановна обвинувачена, пані ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна, Ви надаєте незрозумілі пояснення. Я хочу чути пояснення по суті заявленого адвокатом клопотання в межах розгляду справи. Наведення пояснень по іншій кримінальній справі не є поясненням про об’єднання… Не зловживайте Вашим правом», - сказав Р.КІРЄЄВ.

На такі зауваження присутні у залі народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" і прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вигукують на адресу судді: «Не заважайте говорити людині!».