У Печерському суді виникли проблеми з електрикою

Оголосили перерву

У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено технічну перерву на 10 хвилин через перебої з електропостачанням. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ. Водночас, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила думку, що перерва насправді потрібна, «оскільки судді Адміністрація Президента дзвонить».

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