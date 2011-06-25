У Печерському суді виникли проблеми з електрикою
11:37, 25 червня 2011Політика
3960 0
Оголосили перерву
У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено технічну перерву на 10 хвилин через перебої з електропостачанням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ.
Водночас, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила думку, що перерва насправді потрібна, «оскільки судді Адміністрація Президента дзвонить».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter