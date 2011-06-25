У Печерському суді виникли проблеми з електрикою

11:37, 25 червня 2011
Політика
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Оголосили перерву

У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено технічну перерву на 10 хвилин через перебої з електропостачанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ.

Водночас, екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила думку, що перерва насправді потрібна, «оскільки судді Адміністрація Президента дзвонить».

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