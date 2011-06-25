Захист просить суд повернути справу Тимошенко до ГПУ

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у суді Сергій ВЛАСЕНКО заявив клопотання про повернення до Генеральної прокуратури справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році для об’єднання зі справами за обвинуваченням колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та інших осіб, які обвинувачуються у зловживанні службовим становищем щодо розтрати 11 млрд. куб. м природного газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання у Печерському суді Києва.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що справи стосуються одного й того ж нібито злочину. Водночас одні й ті ж дії в двох кримінальні справи тлумачаться взаємовиключно. Він зазначив, що І.ДІДЕНКО звинувачують в тому, що він сам з особистих корисливих мотивів здійснював незаконні дії, в той час як Ю.ТИМОШЕНКО звинувачується в тому, що вона йому дала незаконні вказівки на ці дії.

Також С.ВЛАСЕНКО нагадав, що 26 квітня Печерський районний суд Києва повернув до Генеральної прокуратури справу за обвинуваченням І.ДІДЕНКА, А.МАКАРЕНКА та інших осіб, які обвинувачуються у зловживанні службовим становищем щодо розтрати 11 млрд. куб. м природного газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Захисник наголосив, що Печерський суд має і щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО вчинити так само.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала це клопотання, підкресливши, що вищеназвані особи виконували її розпорядження як керівника уряду по «знищенню тіньових схем» в газовій сфері, які, за твердженням Ю.ТИМОШЕНКО, були завдяки роботі на ринку компанії «РосУкрЕнерго».

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у нібито неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо колишнього голови Державної митниці України А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та І.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред'явлені і іншим посадовцям, які працювали з ними - Тарасу ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.