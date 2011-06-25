Учасник акції проти Тимошенко заявляє, що одержує за це гроші (відео)

Один з учасників акції в Печерському райсуді Києва проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявляє, що одержує за це гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам. За його словами. «сьогодні нам дали по 270 грн.».

Молода людина повідомила в залі засідань суду, що вчора учасників акції збирали біля пам`ятника Тарасу Шевченку і відправляли чергувати у будівлю суду на всю ніч, пообіцявши при цьому 200 грн. За його словами, все це організовано Партією регіонів.

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Народний депутат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА спробувала йому заперечувати, проте прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не дали їй такої можливості. Одна з прихильниць екс-прем`єра почала викрикувати звинувачення на адресу І.БОГОСЛОВСКОЇ, а та почала хрестити цю жінку і питати: "Ви фанатка ТИМОШЕНКО?".