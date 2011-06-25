Тимошенко заявляє, що влада планує її арештувати

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір влади змінити стосовно неї міру запобіжного заходу.

"У мене є інформація, що вже планується зміна запобіжного заходу на арешт. Можливо, скоро ця вказівка буде передана судді", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні Печерського райсуду Києва, повідомляє сайт лідера «Батьківщини».

Екс-прем`єр-міністр зробила таку заяву після того, як суддя неодноразово перебивав її пояснення щодо заявленого клопотання про необхідність повернення її кримінальної справи до Генеральної прокуратури для подальшого об`єднання з кримінальними справами, порушеними проти колишнього першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Тим часом, у дворі Печерського райсуду з`явився автобус з номером державної реєстрації за приналежністю Міністерству внутрішніх справ, з якого вийшло кілька десятків чоловіків у цивільному одязі. Зараз частина з них перебуває у автобусі, а інша увійшла до будівлі суду.