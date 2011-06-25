Янукович дав Дарії Чепак третій ранг

Указ - на сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв третій ранг державного службовця своєму прес-секретарю Дарії ЧЕПАК. Указ про присвоєння рангу державного службовця розміщений на офіційному сайті Президента. В.ЯНУКОВИЧ присвоїв перший ранг державного службовця голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію ПРИСЯЖНЮКУ, заступнику глави Адміністрації Президента України Олегу РАФАЛЬСЬКОМУ, голові Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимиру МАНЖОСОВУ.

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