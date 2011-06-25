Суд відпустив Тимошенко пообідати

Суддя Печерського суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні на 25 хвилин після звернення захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, захисник попросив 30-хвилинну перерву для того, щоб «пообідати та на інші фізіологічні потреби».

Спочатку суддя відмовив, посилаючись, що перерва в роботі суду вже оголошувалась, але С.ВЛАСЕНКО зауважив, що хоч ця перерва і тривала майже годину, всі знаходились в залі суду, оскільки офіційно вона була оголошена лише на 10 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва продовжує попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.