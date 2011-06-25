Янукович дав орден голові ЦВК

Президент роздав нагороди до свята

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди 15-ї річниці Конституції України нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня голову Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента. Також В.ЯНУКОВИЧ нагородив орденом «За заслуги» І ступеня народного депутата України Валерія БАРАНОВА, орденами «За заслуги» ІІ ступеня - голову Ради міністрів Автономної республіки Крим Василя ДЖАРТИ, генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Володимира КОЗАКА, голову Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла ПАПІЄВА. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено народних депутатів України Валерія БЕВЗЕНКА та Юрія ЛИТВИНА, голову Одеської обласної ради Миколу ПУНДИКА. Крім того, Президент присвоїв звання заслуженого журналіста України міжнародному оглядачу групи кореспондентів редакції інформаційно-аналітичних програм товариства «Національні інформаційні системи» Андрію ЦАПЛІЄНКУ.

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