Міліція стягує до суду автозаки?

До Печерського районного суду Києва, де відбувається попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією, правоохоронні органи почали стягувати спеціальні автомобілі для перевезення затриманих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», кілька автозаків розмістили біля автобусів з працівниками спецпідрозділів, які блокують мітинг прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

У залі судових засідань за спиною в Ю.ТИМОШЕНКО та її захисника Сергія ВЛАСЕНКА після оголошення перерви з’явилися 12 працівників МВС. До перерви на засідання їх там не було.

Ще двоє працівників МВС стоять зі сторони звинувачення.

Раніше лідер "Батьківщини" заявляла про намір влади її арештувати. «У мене є інформація, що вже планується зміна запобіжного заходу на арешт. Можливо, скоро ця вказівка буде передана судді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на судовому засіданні.