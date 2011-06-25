Янукович зустрівся з Путіним - неформально

У Криму відбулася неформальна зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, який прибув в Україну з приватним візитом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ і В.ПУТІН обговорили низку питань, що стосуються відносин України та Росії.

Президент, зокрема, відзначив, що його зустріч з прем’єр-міністром РФ відбувається напередодні засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. «Нам є про що поговорити. На підкомісіях напрацьований величезний матеріал. Уряд мені доповів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку В.ПУТІН повідомив, що перед зустріччю з В.ЯНУКОВИЧЕМ він мав телефонну розмову з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, під час якої вони обговорили всі поточні справи щодо засідання комісії.