Захист Тимошенко просить скасувати підписку про невиїзд

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО просить суд скасувати екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Печерському суді Києві, де триває попередній розгляд кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

Обгрунтовуючи своє клопотання, С.ВЛАСЕНКО наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО жодного разу не ухилялася від слідства і суду, за весь період вжиття до неї запобіжного заходу не робила нічого, щоб завадити у встановленні істини у справі, а навпаки - завжди сприяла цьому.

«Таким чином, немає будь-яких підстав застосовувати до ТИМОШЕНКО будь-яких заходів запобіжного характеру… стверджувати, що ТИМОШЕНКО десь втече», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що, врахувавши викладене, захист хоче, щоб суд вирішив питання про скасування будь-якої міри запобіжного заходу щодо Ю.ТИМОШЕНКО.