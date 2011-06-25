Тимошенко терміново потрібно до Львова

Адвокат Сергій ВЛАСЕНКО просить суд дозволити екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО виїхати до Львова 26 червня на один день на урочистості з нагоди 10-ї річниці візиту в Україну понтифіка Івана Павла ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО сказав під час засідання Печерского райсуду Києва.

«26 червня у Львові відбудуться заходи, присвячені 10-й річниці відвідання України блаженішим Іваном Павлом ІІ. Організаційний комітет направив ТИМОШЕНКО іменне запрошення на відвідання цих заходів», - сказав С.ВЛАСЕНКО, наголосивши, що якщо суд не скасує його підзахисній запобіжній захід у вигляді підписки про невиїзд, то тоді він просить дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Львів на один день – виїхати сьогодні і повернутися у понеділок, враховуючи, що це вихідний день.

Адвокат Сергій ВЛАСЕНКО просить також суд дозволити екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО виїхати до Луганської області 2 липня.

За словами С.ВЛАСЕНКА, ця поїздка має відбутися на запрошення виконавчого секретаріату Луганської обласної організації ВО “Батьківщина” з метою зустрічі з активістами парторганізації та жителями області.

Також адвокат звернувся до суду з клопотанням дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Волинську область 4-5 липня.

“Мета цієї поїздки - це виконання обов’язків голови політичної партії ВО “Батьківщина”, а також зустріч з жителями області”, - сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.