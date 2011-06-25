Прокурор: Пилипишину загрожує від трьох до шести

Прокуратура Києва закінчила досудове слідство у справі колишнього голови Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

Він нагадав, що кримінальна справа стосовно В.ПИЛИПИШИНА розслідувалася слідчим відділом прокуратури Києва. За словами прокурора, досудове слідство у цій справі завершено, В.ПИЛИПИШИНУ пред’явлено звинувачення і зараз він ознайомився з висновком експертизи.

А.МЕЛЬНИК додав, що після того, як В.ПИЛИПИШИН ознайомиться з матеріалами справи, її буде передано до суду для розгляду по суті.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, прокурор сказав, що колишньому посадовцю, відповідно до закону, загрожує від 3 до 6 років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, В.ПИЛИПИШИН підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень.

Йому інкримінується перевищення службових повноважень при передачі у приватну власність одному з товариств приміщень на проспекті Перемоги в столиці загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитку місту на суму понад 15 млн. грн.

Приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилися заняття.

Голосіївський районний суд Києва виніс ухвалу про затримання і доставку В.ПИЛИПИШИНА до суду для обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту. Проте В.ПИЛИПИШИНА не затримували, оскільки він перебував на лікуванні.