Тимошенко: усе робиться, щоб тягнути час якомога довше
18:01, 25 червня 2011Політика
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... аж до парламентських виборів
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що суд робитиме усе можливе для того, аби вона залишалася на підписці про невиїзд і не мала змоги спілкуватися з виборцями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва.
За її словами, про це свідчить той факт, що суддя не об’єднує кілька справ в одну, хоча таке клопотання було.
«Усе робиться для того, щоб тягнути як можна довше час і щоб я як можна довше була на підписці про невиїзд - аж до парламентських виборів, щоб не дати мені можливості спілкуватися з людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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