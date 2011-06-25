Тимошенко: усе робиться, щоб тягнути час якомога довше

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що суд робитиме усе можливе для того, аби вона залишалася на підписці про невиїзд і не мала змоги спілкуватися з виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва.

За її словами, про це свідчить той факт, що суддя не об’єднує кілька справ в одну, хоча таке клопотання було.

«Усе робиться для того, щоб тягнути як можна довше час і щоб я як можна довше була на підписці про невиїзд - аж до парламентських виборів, щоб не дати мені можливості спілкуватися з людьми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.