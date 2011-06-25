Хто має сидіти в СІЗО замість Луценка?

Замість екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в СІЗО повинні сидіти ті, хто закриває українські школи.

Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час зустрічі з громадськістю в місті Горохів Волинської області, де «нашоукраїнці» перебувають в рамках кампанії «Владу під контроль», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, соціальна політика нинішньої влади заганяє людей у злидні, а всі псевдореформи уряду - це знущання над звичайними громадянами: освітянами, пенсіонерами, представниками малого та середнього бізнесу.

«У владі повинні реалізовуватися реформи заради поліпшення життя українців. А в СІЗО замість ЛУЦЕНКА повинні сидіти ті, хто закриває українські школи, хто заганяє у тінь малий бізнес, хто пропонує пенсіонерам жити за мізер, хто переслідує українських патріотів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив на тому, що «Наша Україна» пропонує альтернативу антинародним ініціативам влади. Зокрема, партія пропонує програму, в рамках якої буде вивільнено від податкових та каральних органів українське суспільство. «Наша Україна» пропонує скоротити бюрократію, яка є основним джерелом корупції. Партія також має власний проект пенсійної реформи, який дозволить кожному пенсіонерові не бути залежним від бюджету пенсійного фонду і мати гідну старість.

«Влада, яка зараз є в нашій державі, діє як окупаційна. Ми наймаємо владу на роботу і ми маємо право її звільнити. Ми мусимо зупинити владу червоних олігархів. Їх список невеликий, але шкода від них надзвичайно серйозна», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він закликав людей до активності у відстоюванні власних прав і нагадав, що лише спільними зусиллями можна досягти результату.

У свою чергу голова Центрвиконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК наголосив: «Якщо ми не змінимо той політичний ландшафт, який є в нашій державі зараз, то я не повірю у жодні реформи, які пропонуються владою».

«Головне питання зараз - це приведення до влади політиків, які гідно представлятимуть інтереси українців. Тільки за таких умов я зможу повірити, що у нашій державі будуть відбуватися позитивні зміни», - додав С.БОНДАРЧУК.