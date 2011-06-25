Суддя не проти притягнення до відповідальності слідчого Тимошенко

Печерський районний суд Києва суд задовольнив клопотання звернутися до Генеральної прокуратури щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності слідчого Генеральної прокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який порушував та вів досудове розслідування кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році..

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні проголосив головуючий в судовому процесі суддя Родіон КІРЄЄВ.

Також суд дозволив залучити до справи Ю.ТИМОШЕНКО як адвоката Михайла ТИТАРЕНКА.

Суддя також оголосив, що дана кримінальна справа «підлягає судовому розгляду у Печерському суді за одноосібною участю судді Р.КІРЄЄВА».

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявляв клопотання про скасування підписки про невиїзд Ю.ТИМОШЕНКО. Також С.ВЛАСЕНКО просив суд дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Львів, Луганську та Волинську області, а також Вільнюс.

Серед інших і клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.