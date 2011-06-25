Суд відмовився скасувати для Тимошенко підписку про невиїзд

Печерський районний суд відмовився скасувати для екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Родіон КІРЄЄВ з приводу відповідного клопотання Ю.ТИМОШЕНКО.

Також суд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотань щодо закриття кримінальної справи проти неї, про направлення справи на додаткове розслідування, про розгляд справи судом присяжних, оскільки така процедура не передбачена законами України, про проведення виїзного судового засідання.

Крім того, суд не дав дозволу Ю.ТИМОШЕНКО здійснити поїздки до Львова, Луганської та Волинської областей, а також Вільнюса; відхилив клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА та інших заявлених клопотань.

Суд лише задовольнив клопотання залучити до справи Ю.ТИМОШЕНКО як адвоката Михайла ТИТАРЕНКА.

Клопотання порушити кримінальну справу щодо слідчого Генпрокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який розслідував справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, суд вирішив направити до Генеральної прокуратури для прийняття рішення.