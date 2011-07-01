Президент Вірменії сьогодні у Києві

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Республіки Вірменія Сержа САРГСЯНА, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пролунали державні гімни України та Вірменії. Глави держав обійшли стрій воїнів Почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох країн.

У програмі візиту – зустріч В.ЯНУКОВИЧА та С.САРГСЯНА у форматі «віч-на-віч» та українсько-вірменські переговори у розширеному колі під головуванням Президентів України та Вірменії, після завершення яких планується підписання двосторонніх документів.

Також Президент України та Президент Вірменії візьмуть участь у роботі українсько-вірменського бізнес-форуму.