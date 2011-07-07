Комуністи кажуть, що Азаров знехтував народом і вибрав долари

Комуністи на мітингу біля Верховної Ради України вимагають повернення проекту пенсійної реформи до уряду України на доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу, за оцінками організаторів, взяли участь близько 300 осіб. Вони тримали плакати з написами: "Пенсійну реформу Тігіпка - на смітник", "Комуністи - проти антинародної пенсійної реформи", "Геть пенсійну дискримінацію".

На мітингу було прийнято резолюцію проти прийняття "антинародної пенсійної реформи імені Тігіпка". В резолюції зазначається, що "уряд, вибираючи між власним народом і кредитами МВФ, віддав перевагу доларам". В ній також сказано, що дана реформа "не в інтересах людини праці, не з метою підвищення рівня життя наших пенсіонерів, а виключно для отримання чергового траншу кредиту». Комуністи закликали уряд і Президента України "розірвати співробітництво з МВФ, який нав’язує Україні політику пенсійного геноциду". В резолюції зазначається, що основні положення реформи щодо підвищення пенсійного віку - збільшення трудового стажу та перерахунку пенсій працюючих пенсіонерів - грубо порушують Конституцію України та рішення Конституційного Суду України.

Комуністи наполягають, що пенсійна реформа повинна бути не першою, а останньою в ланцюгу економічних реформ. "Не подолавши загальну бідність, не відродивши вітчизняну економіку, не знищивши корупцію, не поставивши на місце олігархів влада лише поглибить проблему гідного пенсійного забезпечення", - сказано в резолюції.

Комуністи вимагають повернення проекту пенсійної реформи на доопрацювання. "Не розглядати питання пенсійного реформування до проведення всенародного референдуму", - сказано в резолюції мітингу. Комуністи категорично наполягають на тому, щоб відмовитись "від ідеї додаткового обов’язкового накопичувального страхування, яке по своїй суті є фінансовою аферою", яка дозволить "олігархам отримувати надприбутки".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР планує в цілому ухвалити проект пенсійної реформи, який, зокрема, передбачає збільшення трудового стажу і підвищення пенсійного віку.