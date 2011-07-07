Тігіпко: пенсійна реформа буде ухвалена за 2-3 години

Віце-прем’єр-міністр України, міністр праці та соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що законопроект про пенсійну реформу в цілому буде ухвалений за 2-3 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні журналістам.

За словами С.ТІГІПКА, парламент в досить нормальному темпі пройшов майже половину поправок, внесених до законопроекту.

В той же час, за його словами, представники опозиції, які виступають з критикою на адресу законопроекту, припускаються неточностей. «Люди говорять про те, чого взагалі немає в законопроекті», - сказав він.

Віце-прем’єр зауважив, що робота над законопроектом потроху просувається. «Якщо так буде і далі, то ще години 2-3 і він буде прийнятий», - додав С.ТІГІПКО.

Наразі ВР розглянула 450 поправок з понад 1100.