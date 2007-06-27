Партія регіонів почне в ”Україні”, а закінчить у Палаці спорту
16:21, 27 червня 2007Політика
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Янукович вручив партквитки новим членам
Політрада Партії регіонів сьогодні ухвалила рішення про проведення чергового X з`їзду партії 4 серпня 2007 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.
За даними прес-служби, з`їзд пройде в два етапи. Перший - в Національному палаці «Україна», другий - в столичному Палаці спорту.
Крім того, на засіданні Політради голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вручив партійні квитки новим членам партії – Олександрі КУЖЕЛЬ, Володимиру ЯЦУБІ, Дмитру ПРИТИЦІ та Вадиму ЧУПРУНУ.
За результатами своєї роботи Політрада Партії регіонів прийняла заяву.
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