Партія регіонів почне в ”Україні”, а закінчить у Палаці спорту

Політрада Партії регіонів сьогодні ухвалила рішення про проведення чергового X з`їзду партії 4 серпня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За даними прес-служби, з`їзд пройде в два етапи. Перший - в Національному палаці «Україна», другий - в столичному Палаці спорту.

Крім того, на засіданні Політради голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вручив партійні квитки новим членам партії – Олександрі КУЖЕЛЬ, Володимиру ЯЦУБІ, Дмитру ПРИТИЦІ та Вадиму ЧУПРУНУ.

За результатами своєї роботи Політрада Партії регіонів прийняла заяву.