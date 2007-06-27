Турчинов заявляє, що зрадникам і дві коси на голові не допоможуть

16:45, 27 червня 2007
Політика
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БЮТ проти БЮТ-2

БЮТБлок Юлії Тимошенко заявляє, що у Верховній Раді 5 скликання не існує фракції БЮТ.

"Ніякої фракції БЮТ в парламенті не існує і існувати не може. Колишні депутати можуть скільки завгодно ділити між собою в розпущеному парламенті комітети, крісла, папки і сейфи, але ж суть процесу від цього не зміниться: повноваження Ради припинені, вибори – 30 вересня", - сказано у заяві БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко вважає оголошення головою Верховної Ради 5 скликання Олександром Морозом про створення фракції БЮТ "класичним прикладом маразму, що власне характеризує стан здоров’я та психіки самого екс-спікера, і його колег з лжефракції".

"Для того, щоб депутати-зрадники перестали експлуатувати прізвище нашого лідера, ми пропонуємо їм назвати лжефрацію по іншому, скажімо - Блок Зрадників Депутатів (об’єднаний). З відповідною абревіатурою", - сказано у заяві.

На думку першого заступника лідера БЮТ Олександра Турчинова, "депутати-зрадники можуть як завгодно називатися, або причепити по дві коси собі на голову, але розуму від цього не додасться".

Українська правда

 

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