FH: справи Луценка й інших підривають довіру до влади та суду

Українська влада прагне позбавити лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО права обиратись на будь-які посади за допомогою ув’язнення або засудження, заявив виконавчий директор «Фрідом Хаус» Девід КРАМЕР у Вашингтоні на конференції «Майбутнє України: виклики та наслідки влади в Україні», організованій Інститутом міжнародної економіки Петерсона, Центром США та Європи Брукінзького інституту та Атлантичною Радою.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«На мою думку, мета в тому, щоб позбавити її права обиратись на будь-які посади за допомогою ув’язнення або засудження, як би там не було, так щоб вона не могла брати участь у політичних процесах», - сказав він.

«Це – сама суть проблеми, яка полягає в тому, що ці переслідування, а також справи ЛУЦЕНКА й інших, підривають довіру до влади, підривають довіру до судової системи, руйнують незалежність інституцій. Це завдасть величезної шкоди зусиллям України щодо руху у більш демократичному напрямку», - сказав Д.КРАМЕР.

«Сказати, що ти хочеш рухатись в Європу, - це не шлях для такої поведінки», - додав він.

«Я справді повірю у боротьбу з корупцією, якщо буде розпочато розслідування щодо виборів листопада 2004 року, спроб їх сфальсифікувати. Я повірю в це, коли я побачу розслідування щодо газових угод січня 2006, в яких, на мою думку, є достатньо обґрунтованих підстав говорити про корупцію. Я повірю в це, коли я побачу розслідування щодо «РосУкрЕнерго». Я повірю в це, коли я побачу розслідування того, як діяв уряд у Стокгольмському суді з «РосУкрЕнерго», і чому це коштувало уряду та країні купу грошей, набагато більше грошей, ніж згадується у будь-якій зі справ ТИМОШЕНКО», - наголосив виконавчий директор «Фрідом Хаус».

«Саме так можна відновити довіру. Я чекатиму, і поки влада не зробить щось із цього, я в це не повірю», - резюмував він.