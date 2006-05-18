Обрано голову Тернопільської обласної ради

Головою Тернопільської обласної ради став представник Блоку Юлії Тимошенко Михайло МИКОЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, із 66 депутатів, які взяли участь у голосуванні, кандидатуру М.МИКОЛЕНКА підтримали 65 осіб, один проголосував проти. Всього у залі було 116 депутатів.

Після оголошення результатів голосування М.МИКОЛЕНКО подякував за підтримку членів БЮТу, КУНу та Соцпартії. Після цього він прийняв присягу посадової особи органу місцевого самоврядування.

У своєму коментарі ситуації, яка склалася в облраді, він зауважив, що не прогнозує серйозних проблем у роботі ради. «Більшість конструктивно налаштована, протистояння не буде, нам нічого ділити», - сказав М.МИКОЛЕНКО.

Як сьогодні повідомляв УНІАН, лідер блоку Костенка і Плюща Ярослав ДЖОДЖИК повідомив, що представники блоку «Наша Україна» та Блоку Костенка і Плюща прийняли рішення не висувати попередньо узгоджену спільну кандидатуру від обох блоків Михайла ЛАЗАРА, оскільки переконані, що під час голосування будуть маніпуляції. «Процедура голосування насправді не буде таємною, а результати голосування не будуть реальним волевиявленням депутатів. Члени БЮТ за нашою інформацією голосуватимуть підконтрольно. Будуть використані три способи, які є незаконними – заповнення бюлетеня під кальку, фотографування бюлетеня та демонстрація бюлетеня на зал перед тим, як кинути його у скриньку», - заявив Я.ДЖОДЖИК.

На його думку, керівництво «Батьківщини» не має довіри до своїх одно партійців, і саме тому запроваджує підконтрольне голосування.