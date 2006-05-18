Обрано голову Тернопільської обласної ради
Представник БЮТ дякує КУНові та Соцпартії
Головою Тернопільської обласної ради став представник Блоку Юлії Тимошенко Михайло МИКОЛЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, із 66 депутатів, які взяли участь у голосуванні, кандидатуру М.МИКОЛЕНКА підтримали 65 осіб, один проголосував проти. Всього у залі було 116 депутатів.
Після оголошення результатів голосування М.МИКОЛЕНКО подякував за підтримку членів БЮТу, КУНу та Соцпартії. Після цього він прийняв присягу посадової особи органу місцевого самоврядування.
У своєму коментарі ситуації, яка склалася в облраді, він зауважив, що не прогнозує серйозних проблем у роботі ради. «Більшість конструктивно налаштована, протистояння не буде, нам нічого ділити», - сказав М.МИКОЛЕНКО.
Як сьогодні повідомляв УНІАН, лідер блоку Костенка і Плюща Ярослав ДЖОДЖИК повідомив, що представники блоку «Наша Україна» та Блоку Костенка і Плюща прийняли рішення не висувати попередньо узгоджену спільну кандидатуру від обох блоків Михайла ЛАЗАРА, оскільки переконані, що під час голосування будуть маніпуляції. «Процедура голосування насправді не буде таємною, а результати голосування не будуть реальним волевиявленням депутатів. Члени БЮТ за нашою інформацією голосуватимуть підконтрольно. Будуть використані три способи, які є незаконними – заповнення бюлетеня під кальку, фотографування бюлетеня та демонстрація бюлетеня на зал перед тим, як кинути його у скриньку», - заявив Я.ДЖОДЖИК.
На його думку, керівництво «Батьківщини» не має довіри до своїх одно партійців, і саме тому запроваджує підконтрольне голосування.