Турчинов став куратором військово-технічної співпраці та експортного контролю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ «Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю».

Текст Указу від 27 червня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначено в документі, Президент увів до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра ТУРЧИНОВА, призначивши його головою Комісії. Також до складу Комісії уведені:

ГАЛАМБА Микола – заступник голови Служби безпеки України,

ЛЮБЧЕНКО Костянтин – перший заступник міністра економіки України,

ПЕТРОЧЕНКО Юрій - голова Державної служби експортного контролю України.

У складі Комісії також затверджено народного депутата України Вячеслава БОГУСЛАЄВА (за згодою).

Разом з тим зі складу комісії виведено: Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО (увільнивши його від виконання обов`язків голови Комісії), О.ГРИШУТКІНА, Г.МОСКАЛЯ, С.РОМАНЮКА.