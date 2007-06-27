Турчинов став куратором військово-технічної співпраці та експортного контролю
Президент затвердив склад Комісії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ «Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю».
Текст Указу від 27 червня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначено в документі, Президент увів до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра ТУРЧИНОВА, призначивши його головою Комісії. Також до складу Комісії уведені:
ГАЛАМБА Микола – заступник голови Служби безпеки України,
ЛЮБЧЕНКО Костянтин – перший заступник міністра економіки України,
ПЕТРОЧЕНКО Юрій - голова Державної служби експортного контролю України.
У складі Комісії також затверджено народного депутата України Вячеслава БОГУСЛАЄВА (за згодою).
Разом з тим зі складу комісії виведено: Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО (увільнивши його від виконання обов`язків голови Комісії), О.ГРИШУТКІНА, Г.МОСКАЛЯ, С.РОМАНЮКА.