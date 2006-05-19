Луценко готовий судитися з Бакаєм

Міністр МВС України Юрії Луценко готовий судитися з колишнім керівником Державного управління справами при екс-президенті Леоніді Кучмі Ігорем Бакаєм. Останній 17 травня звернувся з позовом до Печерського райсуду Києва, звинувачивши міністра у порушенні конституційного права вважатися невинним у здійсненні злочину та права на справедливий суд.

Про це Ю.Луценко заявив вчора увечорі під час чат-конференції в інтернет-виданні "Оглядач".

За словами Ю.Луценка, "якщо Бакай хоче – будемо судитися. Але краще було б приїхати (І.Бакаю - УНІАН) в Україну, дати свідчення і на суді спробувати довести свою невинність".

"Проте, впевнений, - додав Ю.Луценко, - що на це в нього (І.Бакая-УНІАН) мужності не вистачить".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня до Печерського районного суд м. Києва звернулися представники І.БАКАЯ з позовом до Ю.ЛУЦЕНКА про захист конституційного права вважатися невинним у здійсненні злочину і права на справедливий суд. Як повідомив представник інтересів позивача, член адвокатського об`єднання «В.Тетерський і партнери» Віталій ТЕТЕРСЬКИЙ, підставою для позовної заяви став виступ Ю.ЛУЦЕНКА на телеканалі "Інтер" третього березня 2006 року, в ході якого керівник правоохоронного відомства розповідав про здійснення І.БАКАЄМ злочинів, які, за словами міністра, завдали Україні мільярдних збитків.

У позовній заяві наголошується, що висунуті проти І.БАКАЯ звинувачення не були предметом розгляду суду і, відповідно, його вину не було встановлено правомочним вироком суду. В.ТЕТЕРСЬКИЙ зазначив, що у такому разі на І.БАКАЯ розповсюджується презумпція невинуватості.

В.ТЕТЕРСЬКИЙ також зазначив, що відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також статті 62 Конституції України, особа вважається не винуватою в здійсненні злочину, поки у встановленому законом порядку не буде доведене зворотне.

У той же час у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС України зазначили з посланням на Управлінні з правового забезпечення Головного штабу міністерства, що будь-яких офіційних повідомлень з приводу подання зазначенного позову від судових структур не надходило.