Тіна Кароль вийшла у фінал ”Євробачення-2006”

Українська співачка Тіна КАРОЛЬ вийшла у фінал престижного музичного конкурсу "Євробачення-2006" в Афінах.

Про це у п`ятницю повідомили зі сцени спортивної арени олімпійського комплексу в Афінах ведучі шоу - популярний грецький співак Сакіс РУВАС і американська журналістка грецького походження Марія МЕНУНОС, які розкривали конверти з результатами голосування телеглядачів.

Тіна КАРОЛЬ виступить вісімнадцятою і виконає пісню "Show Me Your Love".

Крім України, з 23 учасників у фінал також вийшли виконавці ще з дев`яти країн. Вони представляють Македонію, Боснію і Герцеговину, Литву, Фінляндію, Росію, Ірландію, Швецію, Туреччину і Вірменію. На завершальному етапі конкурсу їм протистоятимуть співаки з 14 країн.

За традицією "Євробачення", у фіналі автоматично візьмуть участь чотири країни-засновника конкурсу - Великобританія, Німеччина, Іспанія і Франція, а також 10 держав, що набрали найбільшу кількість балів в 2005 році на конкурсі в Києві.