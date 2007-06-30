Київська “Пора” закликає владу присвоїти Шухевичу звання Герой України

Київська міська організація Громадянської партії «Пора» звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням присвоїти генералу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання Героя України посмертно.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Київської міської організації ГП «Пора».

“Українська нація має свою власну багату та самобутню історію. Але, на жаль, історія України багато разів переписувалася. На догоду політичним інтересам заангажовані історики викривляли факти, приховували визначні події, відправляли у небуття героїв українського народу”, - говориться у зверненні і підкреслюється: “Ці страшні часи минули, і зараз українці повертають собі своїх героїв, вчать їхні імена, віддають шану їхній сміливості, мужності та самовідданості”.

30 червня 2007 року Україна відзначатиме 100-річчя від дня народження одного з провідників українського визвольного руху 20-50-х років ХХ століття, видатного військового на політичного діяча Романа Шухевича, - нагадує “Пора” .

“Київська міська організація Громадянської партії «Пора» заявляє: «Роман Шухевич – Герой України!» та звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням присвоїти Роману Шухевичу звання Героя України посмертно”, - наголошуєтьсяу зверенні.

Також Київська міська організація Громадянської партії «Пора» звертається до всіх місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування України із пропозицією вшанувати ім’я Романа Шухевича у назвах вулиць, проспектів, майданів.

“Україна повинна знати своїх героїв!”, - підкреслює “Пора”.