Суд заборонив фотовиставку, присвячену Шухевичу, а заразом акції КПУ і ПСПУ
12:23, 30 червня 2007Політика
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З маршем УНА - ще вирішується
Шевченківський районний суд Києва заборонив представникам Української Національної асамблеї (УНА) провести фотовиставку на Майдані Незалежності. Акція мала пройти в рамках святкування сторіччя з дня народження командира Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Крім фотовиставки, планувалося провести ходу, проте, з огляду на рішення суду, організатори не ухвалили остаточного рішення про час і маршрут.
Окрім фотовиставки, суд заборонив активістам Комуністичної і Прогресивної партій України проводити у суботу будь-які акції.
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