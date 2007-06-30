Суд заборонив фотовиставку, присвячену Шухевичу, а заразом акції КПУ і ПСПУ

Шевченківський районний суд Києва заборонив представникам Української Національної асамблеї (УНА) провести фотовиставку на Майдані Незалежності. Акція мала пройти в рамках святкування сторіччя з дня народження командира Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Крім фотовиставки, планувалося провести ходу, проте, з огляду на рішення суду, організатори не ухвалили остаточного рішення про час і маршрут.

Окрім фотовиставки, суд заборонив активістам Комуністичної і Прогресивної партій України проводити у суботу будь-які акції.