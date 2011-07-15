Журналістам обмежили доступ до Печерського суду

У Печерському райсуді Києва, де сьогодні продовжиться розгляд кримінальної справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко, о 8.20 уже було обмежено доступ журналістів до судового засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідання потрапили лише 4 представники українських та закордонних друкованих ЗМІ, а також 8 телевізійних камер. Крім того, у залі засідань знаходяться телевізійні камери для ведення прямої трансляції.

Водночас, на Хрещатику біля приміщення суду знову збираються як прихильники партії «Батьківщина», так і противники – представники «Загальновійськової спілки», яку очолює колишній депутат від Партії регіонів Олег Калашніков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.00 має розпочатися чергове судове засідання у розгляді кримінальної справи, порушеної проти Юлії Тимошенко за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.