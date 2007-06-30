Рудьковський звинувачує Ющенка в дестабілізації ситуації

Міністр транспорту України, соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що політична криза штучно створена, а Президент демонструє бажання дестабілізувати ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив сьогодні в ході 4-го саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES) при обговоренні політичної ситуації в Україні.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО є прикладом порушення законів і Конституції в держави, у зв`язку з чим міністр транспорту України закликав «поставити на місце» людину, яка порушує закони, або змінити її.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ звернувся до присутніх на саміті YES із проханням дати оцінку діям глави Української держави.

«Ми повинні зробити так, щоб усі були рівні перед законом», - зазначив він, додавши, що ситуація в Україні має вирішуватися шляхом суспільних переговорів при безпосередньому виконанні законів й Конституції, а не зустрічами Президента і прем`єра.

Він також сказав, що політична криза в Україні створена штучно, що в державі є консенсус між парламентом і урядом, прийнято низку важливих законів, які забезпечують вступ України до СОТ, але при цьому «є бажання дестабілізувати ситуацію з боку Президента».

Зі свого боку народний депутат ВР п`ятого скликання («Наша Україна») Ксенія ЛЯПІНА заявила, що слова міністра транспорту України ілюструють, що таке криза по-українськи. За її словами, це коли діючий міністр, член уряду, робить на адресу Президента настільки серйозні звинувачення, але після цього ні для міністра, ні для Президента нічого не змінюється. Тому й треба звернутися до народу, як до вищої влади в країні.

Вона також сказала, що текст Конституції, яка сьогодні діє в країні, потрібно вдосконалити. Крім того, зазначила, що Україна повинна сама розбиратися зі своєю внутрішньою політичною кризою, при цьому представники європейської громадськості, природно, можуть висловлювати свою думку на рахунок подій, що відбуваються в Україні.