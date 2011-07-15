Представники ГПУ у суді заявили, що Тимошенко скоїла злочин у Росії

Представники Генеральної прокуратури України під час судового засідання у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявили, що вона вчинила злочин на території Росії і попросили суд долучити до справи копію листа Генпрокуратури РФ у відповідь на запит української Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор зачитала лист, у якому, зокрема, йдеться, що у Головній військовій прокуратурі розслідувалася кримінальна справа стосовно колишнього керівника промислово-фінансової корпорації ЄЕСУ Ю.ТИМОШЕНКО за фактами дачі хабарів через посередників військовим посадовим особам Міноборони Росії, і що за інформацією Генпрокуратури РФ, справа була припинена у 2005 році через закінчення терміну давності.

За словами прокурора, на території РФ підсудна вчинила злочин, пов’язаний з даванням хабарів представникам Міноборони РФ за укладення угод з корпорацією ЄЕСУ, і це є юридичним фактом, що характеризує особу підсудної.

Суддя Родіон КІРЄЄВ розпорядився долучити даний документ до матеріалів справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.