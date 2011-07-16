Районні держадміністрації слід ліквідувати?

Представники органів місцевого самоврядування Тернопільщини закликають ліквідувати райдержадміністрації та надати їм максимальні повноваження в управлінні територіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, прийнятій на розширеному засіданні Дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади під головуванням голови обласної ради Олексія КАЙДИ. Участь у засіданні також взяли члени Асоціації органів місцевого самоврядування «Рада Тернопільщини» та регіонального відділення Асоціації міст України. На засіданні Дорадчої ради також був присутній київський експерт з питань управління територій Юрій ГАНУЩАК, який протягом тривалого часу працює над розробкою концепції проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні.

У своїй заяві представники органів місцевого самоврядування Тернопільщини зазначають, що в Україні уже давно назріла необхідність проведення реформ у сфері місцевого самоврядування, оскільки «недосконалість чинного законодавства з цих питань породжує компетенційні спори між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі, вносить додаткову напругу у відносини між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади».

На думку підписантів заяви, одним із суттєвих проявів суперечливості та недосконалості існуючої територіальної організації влади в Україні є надмірна централізація державної влади, яка негативно позначається на розвиткові регіонів, оскільки пряме державне управління превалює над місцевим самоврядуванням.

«Намагання вбудувати самоврядні інституції в адміністративну державну вертикаль призвело до фактичної підпорядкованості й несамостійності органів місцевого самоврядування. Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли чиновник обласного чи районного рівня, котрий призначається на посаду однією особою, дозволяє собі висловлювати недовіру чи грубо втручатися в роботу керівника органу місцевого самоврядування, котрого на цю посаду обирають, тобто висловлюють довіру тисячі мешканців тієї чи іншої територіальної громади», – йдеться в заяві.

На думку її авторів заяви, передумовою досягнення збалансованості місцевих та державних інтересів є формування і впровадження виваженої державної політики щодо регіонів, особливо в аспекті фінансового забезпечення їх соціально-економічного розвитку, узгодженості повноважень і дій органів місцевого самоврядування та регіонального управління.

Відтак представники органів місцевого самоврядування Тернопільщини вважають за необхідне здійснити чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, після чого органам місцевого самоврядування надати максимальні повноваження в питаннях управління територіями.

«В рамках цього при районних та обласних радах мають бути створені виконавчі органи рад, а на обласні адміністрації мають бути покладені лише наглядові та контрольні функції. Відповідно, інститут районних державних адміністрацій має бути ліквідовано», – йдеться у заяві.

Також автори заяви вважають за необхідне визначити чіткий механізм формування місцевих бюджетів, який би забезпечував єдину, зрозумілу, прозору формулу їх обрахування з обов’язковим 100% фінансуванням витрат на делеговані повноваження.

Окрім цього у заяві пропонується розробити та прийняти «Виборчий кодекс», який встановив би єдині та незмінні правила проведення виборів до рад усіх рівнів.

Заяву надіслано Президенту України, голові Верховної Ради України та прем’єр-міністру України.