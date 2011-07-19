Скаргу Тимошенко Європейський суд може розглянути за прискореною процедурою

Розгляд скарги екс-прем`єра Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини може відбутися за прискореною процедурою.

Про це заявив депутат від БЮТ Сергій Власенко в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії Лужковської, що розгляд справи в суді може зайняти від півроку до п`яти років.

"Я не очікував іншого коментара від представника держави в Європейському суді з прав людини. До речі, це правильний коментар, якщо говорити про те, що справа буде рухатися в звичайному режимі", - зазначив він.

"У Європейському суді з прав людини є така процедура, яка передбачена 41-м параграфом регламенту, і вона називається: надання якійсь справі статусу справи з прискореним режимом розгляду", - уточнив депутат.

"Ми сподіваємося , що скарзі Тимошенко буде надано такий статус, і ця скарга буде розглянута в значно більш швидкому режимі, ніж той, про який говорила представниця міністерства юстицій", - заявив Власенко.

"Звичайно, це займе якийсь час, але не роки, як пробують нам нав’язати думку", - додав він.

Власенко підтвердив, що буде залишатися захисником Тимошенко, і допомагати їй в ході розгляду "газової справи", поза межами залу Печерського райсуду Києва, навіть після свого відсторонення від справи.

Депутат також назвав такою, що не має підстав, заяву судді Родіона Кірєєва про позбавлення Власенка свідоцтва адвоката.

"Щодо свідоцтва, я не буду ніяк відстоювати свої права, бо був у справі не як адвокат... Я був захисником. Іншим фахівцем в галузі права. Я не користувався правами і повноваженнями захисника-адвоката", - зазначив він.

"Тому говорити про те, що за якісь дії мене можна позбавити адвокатського свідоцтва - це приблизно так само, як сказати: Власенко перейшов вулицю на червоне світло, давайте його позбавимо адвокатського свідоцтва", - додав депутат.

"Це абсурд. Це свідчить про рівень знання цією людиною такої книжки, як Кримінально-процесуальний кодекс", - заявив він.

Українська правда