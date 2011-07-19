Філарет закликає Януковича возлюбити Тимошенко як самого себе

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся з листом до президента України Віктора Януковича, в якому просить про милість до колишніх високопоставлених політиків і чиновників, що знаходяться в даний час під слідством. Про це повідомляє "Народна самооборона".

«Останнім часом все більше і більше людей просять мене висловити через лист до Вас думки Церкви по ряду судових процесів, підсудними в яких є політики і колишні високопоставлені чиновники - екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, екс-міністри Богдан Данилишин, Юрій Луценко, Георгій Філіпчук, колишні в.о. міністра Валерій Іващенко і заступник міністра Євген Корнійчук, колишній голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, колишні глава Держмитниці Анатолій Макаренко та заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Ігор Діденко та інші», - йдеться в листі президенту Патріарха Київського і всієї Руси-Україні.

«Немилостивий суд тому, хто не творив милості; милість же підноситься над судом», цитує Патріарх Послання апостола Якова (2:13).

«Істинне правосуддя є виконанням головної Божої заповіді - «Возлюби ближнього свого, як самого себе» (Євангеліє від Матвія, 22:39), «все, чого хочете, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм» (Євангеліє від Матвія, 7:12). Підхід до правосуддя за різними мірками - одними для прихильного, іншим - для противника, - є порушенням і людського закону, і закон Божий. Тому наділені владою повинні уважно стежити за тим, щоб нічиї особисті уподобання не впливали на хід правосуддя, щоб винний не звільнявся від відповідальності, а невинний - не був засуджений і щоб покарання було порівняно з виною. Бо кожному слід пам`ятати: «Усі ми постанемо перед судом Христовим. Кожен з нас дасть за себе звіт Богові» (Послання ап. Павла до римлян, 14:10,12)», - нагадує він.

«До слідства і судових процесів, які розглядають справи колишніх високопоставлених чиновників і політичних діячів - Юлії Тимошенко, Богдана Данилишина, Юрія Луценка, Георгія Філіпчука, Валерія Іващенка, Євгена Корнійчука, Анатолія Гриценка, Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка і інших - прикута особлива увага громадськості. Вони повинні стати своєрідним показником зрілості Української держави, її досягнень в утвердженні верховенства права», - переконаний Філарет.

Від імені Церкви він звернувся до Віктора Януковича «із закликом зробити все можливе для Вас - і як для Президента України, Гаранта дотримання її Конституції і законів, і як для православного християнина, - для того, щоб слідство та судочинство в ряді згаданих та інших резонансних справ були максимально об`єктивними і не давали ніяких підстав для сумнівів у їх підсумки».