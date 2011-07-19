У Луценка знайшли гепатит

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє про попереднє підтвердження діагнозу гепатит.

Про це розповів сам Луценко після оголошення перерви у судовому засіданні.

"Підтверджуються попередні діагнози, а також заявлено про ймовірність наявності гепатиту", - сказав він.

За словами міністра, йому необхідно найближчим часом здати ще один поглиблений аналіз крові.

"Організм не спрацьовує. Маю проблеми з підшлунковою та печінкою. Відповідно, я почав приймати медикаменти і намагаюся якимось чином тримати харчування", - сказав він.

"Чесно кажучи, за півроку в камері отримати таку хворобу для мене є несподіваною неприємністю. Це одне з найгірших, що можна знайти в тюрмі", - сказав він.

Разом із тим дружина Луценка Ірина розповіла журналістам, що її чоловік до того ще має проблеми з нирками, і прогнози лікарів невтішні.

Вона сказала, що особисто братиме забір крові у чоловіка для поглибленого аналізу крові.

Гепатит – це загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки. Є інфекційні або вірусні гепатити, токсичні та променеві.

Українська правда