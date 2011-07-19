Янукович про морські традиції та медичні послуги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від нового керівництва Севастополя розробки ефективної програми розвитку міста.

Про це глава держави сказав під час зустрічі в Криму з головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимиром ЯЦУБОЮ, повідомляє прес-служба Президента.

«Я хочу почути Вашу точку зору: що чекають сьогодні люди від влади, що ми повинні зробити у першу чергу, які невідкладні питання треба вирішити у Севастополі, і в цілому визначити програму розвитку міста», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до В.ЯЦУБИ.

Президент у розмові з головою міськдержадміністрації відзначив важливість продовження давніх морських традицій, які має Севастополь як місто моряків.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ окремо звернув увагу на ситуацію у медичній сфері Севастополя, зокрема, на питання забезпечення якісними медичними послугами відпочивальників, насамперед дітей.

У свою чергу голова Севастопольської міськдержадміністрації поінформував про перспективи розвитку міста. За словами В.ЯЦУБИ, план соціального розвитку Севастополя, зокрема, передбачає розвиток транспортної мережі та судноремонтної галузі.

«Севастополь буде розвиватися, як і планувалося: це порти, розвиток яхтингу, для якого є взагалі унікальні можливості», – зазначив В.ЯЦУБА.