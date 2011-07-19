КПУ: пенсійна реформа - це геноцид і соціальний фашизм

Сьогодні в шахтарському місті Антрацит Луганської області комуністи під гаслами «Граждане, будьте бдительны!» і «Хочешь жить – борись!» провели мітинг проти пенсійної реформи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обкому КПУ.

За словами 1-го секретаря Антрацитівського РК КПУ Сергія КАЗИМІРОВА, учасники мітингу повністю підтримали вимоги комуністів до Президента не підписувати закон про пенсійну реформу, який більшістю голосів затвердили олігархічні партії.

«Пенсійна реформа, що проводиться урядом в інтересах олігархів і міжнародного капіталу в особі Міжнародного валютного фонду, – це геноцид українського народу, а також одна з форм соціального фашизму з боку держави», - заявив він.

С.КАЗИМІРОВ також повідомив, що в ході проведеного комуністами в Антрациті опитування стало зрозуміло, що люди обурені байдужістю влади до думки українців із приводу збільшення пенсійного віку.