Азаров: країну потрібно готувати до будь-яких сценаріїв

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації у світі, уряд України має бути готовий до виникнення нової хвилі економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, 20 липня, на засіданні Кабінету Міністрів України.

У зв`язку з цим він наголосив, що необхідно зробити жорсткішою вимогу до економічного аналізу і прогнозування в країні. «Ситуація на світових ринках непроста і навіть тривожна», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що обидва інвестиційні центри – США і Європейський Союз стоять на порозі рішень, які можуть мати «драматичні наслідки» для світової економіки. Зокрема, М.АЗАРОВ відзначив, що США планують збільшити національний борг до рівня, що перевищує ВВП країни, а Європейський Союз розглядає можливість виділення безпрецедентної фінансової допомоги окремим країнам.

«Провідні економічні експерти попереджують про можливість виникнення нової економічної кризи. Ми не маємо права нехтувати такими серйозними попередженнями, як це робили наші попередники. Тому країну потрібно готувати до будь-яких сценаріїв. Сьогодні, як ніколи, наша політика повинна бути зваженою, акуратною, і максимально зорієнтованою на власні сили і пошук внутрішніх ресурсів і стимулів. Потрібно обмежити або взагалі відмовитися від зовнішніх запозичень, і вкрай обережно ставитися до надання державних гарантій», - сказав М.АЗАРОВ.