Герман: я - ініціатор скасування параду

Скасування параду до Дня Незалежності дозволить заощадити 180 мільйонів гривень.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Що ми парадуємо? Що ми демонструємо? Треба будувати 21 рік української незалежності, щоб людям добре жилось, а не викидати на паради такі страшні гроші", - цитує Українська правда.

При цьому Герман уточнила, що була ініціатором скасування параду на честь 20-ї річниці Незалежності.

"Я зізнаюся, це саме я писала офіційного листа і до голови адміністрації президента, і до президента України, з тим, щоб свято це зробити мирним. Ми не тоталітарна держава", - уточнила вона.

"Заощадити 180 мільйонів гривень. Я вважаю, що це мудро і по-державницьки", - додала радник президента.

Як повідомляв УНІАН, президент Віктор Янукович скасував проведення парадів на честь 20-ї річниці Незалежності України.

Рішення зазнає критики, зокрема, віце-спікер парламенту Микола Томенко вважає: "Ми повинні не в квартирах ховатися... а на центральній площі столиці Україні вийти і з гордістю сказати, що ми нація, яка заслужила право бути незалежною державою... Парад відміняти - це слабкість і це малоросійство". Віце-спікер зазначив, що влада діє таким чином, тому що їй держава взагалі не потрібна.