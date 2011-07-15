На економію від параду міністр будуватиме боєздатну армію

Залишок коштів, які планувалося витратити на підготовку і проведення парадів військ до Дня Незалежності, буде спрямовано на забезпечення Збройних сил України та фінансування заходів соціального захисту військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, коментуючи указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про скасування параду.

“Пріоритетами для Збройних сил України є бойова готовність та соціальний захист військовослужбовців”, - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

Як зазначається у повідомленні, указ Президента України щодо утримання від проведення параду військ “ще раз підтвердив рішуче налаштування Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо розбудови боєздатної та мобільної армії для захисту незалежності і суверенітету держави”.

У прес-службі зазначили, що на організацію і проведення парадів військ у шести містах України планувалося витратити 36,8 млн. грн. З цієї суми станом на 15 липня було витрачено 8,7 млн. грн., з яких 8 млн. було спрямовано на підготовку озброєння і військової техніки, решта – на речове забезпечення особового складу.

За словами глави вітчизняного оборонного відомства, залишок коштів – 28,1 млн. грн. – буде спрямовано на забезпечення ЗСУ пальним та на підготовку до навчань і відновлення технічної готовності військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, Президент своїм указом постановив скасувати проведення 24 серпня 2011 року парадів військ у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також містах, в яких розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил України.

Зекономлені бюджетні кошти глава держави доручив уряду спрямувати на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення.