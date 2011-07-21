Журналістів, які постраждали від «Беркута», викликають у МВС

Працівників ЗМІ, які висвітлювали судові засідання у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 6 та 7 липня, викликають до Міністерства внутрішніх справ для проведення слідчих дій.

Про це повідомляє сайт телеканалу “24” із посиланням на відповідний запит, який отримала редакція телеканалу.

У листі йдеться, що виклик пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи, порушеної за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності. Також в міліції просять надати усі відзняті під час засідання аудіо- та відеоматеріали.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» увірвалися в приміщення Печерського райсуду, де проходив розгляд кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, і застосували фізичну силу до журналістів.

Під час цих дій у суді впали обидві камери телеканалу ТВі, був пошкоджений штатив камери «5 каналу» і розбита камера порталу INTV. На більш ніж 20 журналістів накинулися 60-70 бійців «Беркута», які супроводжували свої дії грубими висловами на адресу працівників ЗМІ.

7 липня працівники судової міліції «Грифона» не впускали представників ЗМІ у будівлю суду, а після оголошення перерви силоміць витіснили телеоператорів і журналістів із зали Печерського суду.

Пізніше журналісти передали лист у правоохоронні органи, в якому вимагали від генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА проведення перевірки законності дій співробітників спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон», які були задіяні у Печерському районному суді Києва 6 та 7 липня, стосовно представників ЗМІ.

Журналісти вимагають від В.ПШОНКИ та А.МОГИЛЬОВА порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності та гарантувати дотримання законодавства та забезпечити недоторканність роботи журналістів з боку правоохоронних органів.

Також представники ЗМІ вимагають від П.ПШОНКИ та А.МОГИЛЬОВА публічно оприлюднити свою позицію з приводу перешкоджання професійній діяльності журналістів.