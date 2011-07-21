Кузьмін каже, що ні в Україні, ні в РФ Тимошенко не виправдали

Генеральна прокуратура вивчить питання про те, чи має Україна повертати борги компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Р.КУЗЬМІН нагадав про лист Міністерства оборони Російської Федерації, відповідно до якого Україна має відшкодувати 405 млн. дол., накопичені компанією ЄЕСУ.

При цьому він відзначив, що Міністерство оборони РФ вимагає від України повернути борги, апелюючи до того, що їх повернення гарантував Кабінет міністрів України в листі за підписом тодішнього глави українського уряду Павла ЛАЗАРЕНКА.

При цьому Р.КУЗЬМІН підкреслив, що відповідне рішення Кабінету міністрів не зафіксовано в офіційних документах уряду. На думку в. о. генпрокурора, П.ЛАЗАРЕНКО сфальсифікував це рішення.

«Це означає, що гарантії, надані Росії, були виконані так само, як і директиви ТИМОШЕНКО. Це загальна практика фальсифікації документів», - сказав Р.КУЗЬМІН.

При цьому він відзначив, сьогодні виникає питання: чи має Україна повертати цей борг Міноборони РФ. За словами Р.КУЗЬМІНА, слідство розбереться у цій проблемі.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р.КУЗЬМІН також відзначив, що на сьогодні не існує жодного судового рішення - ані в Росії, ані в Україні, - яким Ю.ТИМОШЕНКО була виправдана за звинуваченнями у незаконній діяльності на посаді голови ЄЕСУ.

За його словами, в Росії кримінальні справи були закриті після закінчення терміну залучення Ю.ТИМОШЕНКО до відповідальності, і після визнання нею своєї вини.

В Україні всі кримінальні справи були закриті генеральним прокурором Святославом ПІСКУНОМ у 2005 році, після обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром, сказав Р.КУЗЬМІН.

Відповідаючи на запитання, чому, на думку Генпрокуратури, Ю.ТИМОШЕНКО не повернула борги ЄЕСУ з держбюджету в той час, коли очолювала уряд, Р.КУЗЬМІН відзначив, що це хороше питання, але його краще задати безпосередньо самій Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВУ від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

У БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти Ю.ТИМОШЕНКО.