Експерт каже, що Янукович має підстави ветувати те, що прийняли «піаністи»

Президент України, як гарант Конституції, має підстави застосувати вето до ухваленого Верховною Радою закону про пенсійну реформу.

Про це заявив експерт, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики України Павло РОЗЕНКО в інтерв’ю газеті “Столичные новости».

«Є два принципових моменти. По-перше, Верховна Рада не забезпечила особисте голосування кожного депутата за цей законопроект. В момент голосування в залі знаходилось близько 80 депутатів, але на табло висвітилась інша цифра – 248. Ми всі чудово бачили, як грали «піаністи» на чолі з «диригентом» ЧЕЧЕТОВИМ», - підкреслив експерт.

Крім цього, за словами П.РОЗЕНКА, новий закон суттєво обмежує права різних категорій громадян: чорнобильців, наукових працівників, працюючих пенсіонерів, військовослужбовців, а також всіх громадян, кому пенсія буде призначена згідно з законом про пенсійне страхування.

«З пенсії кожного майбутнього пенсіонера буде вилучено щонайменше 200-250 грн.», - стверджує П.РОЗЕНКО. «Змінюється формула нарахування пенсії. До цього часу при нарахуванні пенсії враховувався показник середньої заробітної плати в Україні за попередній рік. Зараз пропонується враховувати середню зарплату в Україні за три останні роки. Зарплата за останній рік - 2000 грн., а за три останні – 1750. Ось на такій зміні формули із базового розрахунку вилучається 250 грн., а значить, із самої пенсії буде відмінусовано 130 грн. Крім того, кожен пенсіонер втрачає щонайменше 80 грн. внаслідок збільшення страхового стажу на 10 років», - констатує експерт.

Проте, звернув він увагу, пенсійна реформа практично зовсім не зачіпає інтересів інших категорій громадян - спецпенсіонерів. Колишній перший заступник міністра зазначає: «В Україні і далі будуть існувати дві пенсійні системи: одна для звичайних людей, інша – для обраних. До останньої категорії належать міністри, народні депутати, прокурори, судді, держслужбовці, інші чиновники. Якщо у звичайних громадян пенсія нараховується з 45-50% зарплати, то у спецпенсіонерів – виходячи з 80-90% їх зарплати».

Крім того, підкреслив П.РОЗЕНКО, в законопроекті, проголосованному у Верховній Раді, відсутній і чіткий термін запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. «Спочатку уряд говорив про 2012 рік, потім – про 2013. В остаточній редакції нового пенсійного закону ця дата взагалі відсутня. Тобто, все знов відкладається на невизначений термін. Таким чином, вся пенсійна реформа зводиться лише до скорочення пенсійних виплат. При цьому реформа не дає жодних перспектив для молоді» - наголошує експерт.