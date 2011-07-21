Тимошенко не знає, що робити - її адвокати до процесу не готові

Лідер партії "Батьківщина", колишня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її нові адвокати ознайомилися з матеріалами лише двох із 16-ти томів порушеної проти неї кримінальної справи

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Завтра знову судилище. Адвокати встигли ознайомитись за три доби з двома томами з 16-ти. Вони до процесу не готові", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр також звернулася до своїх друзів по соціальній мережі по допомогу. "Прошу вашої поради. Як діяти?", - запитала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення Сергія ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

Водночас суд дозволив залучити до захисту Ю.ТИМОШЕНКО нових адвокатів – Миколу СІРОГО та Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати вимагали від суду надати їм два місяці для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, але суд надав їм лише три дні – до 22 липня.