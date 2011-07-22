Комуністам заборонили агітувати в центрі Тернополя

Міському комітету Комуністичної партії України заборонили розміщувати агітаційні намети на Театральному майдані Тернополя. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв Тернопільський адміністративний суд за позовом виконкому Тернопільської міської ради.

Водночас в іншій частині позову, що стосувалася заборони проводити представникам Компартії масові зібрання та розміщувати агітаційні намети в інших місцях Тернополя, суд відмовив.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня до міського голови надійшло звернення від першого секретаря Тернопільського організації КПУ щодо отримання дозволу на розміщення міським комітетом партії з липня 2011 по липень 2012 року агітаційного намету для проведення опитування жителів міста за програмою «Народний референдум». Розмістити його планували на Театральній площі міста Тернополя.

Оскільки у зверненні не було вказано дату, час початку і закінчення заходу, прізвища, імена, по-батькові організаторів, місце їх проживання і роботи, дозвіл на встановлення намету міська рада не надала. Попри це представники міського комітету Компартії розмістили агітаційний намет самовільно.

Зважаючи на порушення процедури організації масового заходу та зважаючи на те, що на Театральному майданні проводитимуться загальнодержавні заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України та святкування Дня міста, чемпіонат Європи з водно-моторного спорту, а також для забезпечення громадського порядку в місті, виконком міської ради звернувся до суду з проханням встановити обмеження на проведення масових зібрань на Театральному майдані, а також заборонити міському комітету Комуністичної партії України розташовувати агітаційний намет на Театральному майдані міста та інших об’єктах загального користування.